19.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Новый год: стало известно, сколько елок появится на рынках Харькова

Облсовет начинает заготовку хвойных деревьев и веток для праздников в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Облсовет, стали известны объемы заготовок елок на Новый год. Они согласованы на заседании постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села.

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По информации начальника отдела облуправления лесного и охотничьего хозяйства Николая Любчича, чтобы жители региона смогли купить новогодние елки и новогодние праздничные букеты, будут заготовлены не только деревья, но и ветки. Лимиты на заготовку новогодних елок согласовали с соответствующими районными советами и отделением Антимонопольного комитета. В целом собираются заготовить 19 300 деревьев и 2 тонны веток.

Волчанский лесхоз планирует реализовать 2000 елок, Изюмский лесхоз — 4000 елок, Октябрьский лесхоз — 10 300 елок, Чугуево-Бабчанский лесхоз — 3000 елок.