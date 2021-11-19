19.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней
Новый год: стало известно, сколько елок появится на рынках Харькова
Облсовет начинает заготовку хвойных деревьев и веток для праздников в Харькове.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Облсовет, стали известны объемы заготовок елок на Новый год. Они согласованы на заседании постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села.
По информации начальника отдела облуправления лесного и охотничьего хозяйства Николая Любчича, чтобы жители региона смогли купить новогодние елки и новогодние праздничные букеты, будут заготовлены не только деревья, но и ветки. Лимиты на заготовку новогодних елок согласовали с соответствующими районными советами и отделением Антимонопольного комитета. В целом собираются заготовить 19 300 деревьев и 2 тонны веток.
Волчанский лесхоз планирует реализовать 2000 елок, Изюмский лесхоз — 4000 елок, Октябрьский лесхоз — 10 300 елок, Чугуево-Бабчанский лесхоз — 3000 елок.
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