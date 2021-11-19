19.11.2021 15:10 Виталий Хиневич

Коммунальные предприятия Харькова проверят на уровень вакцинации

В Харькове планируют проверить уровень вакцинации работников коммунальных предприятиях города.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

За минувшие сутки в городе заболело 437 человек, сутками ранее 354.

Она рассказала, что в целом последние несколько дней количество выявленных случаев COVID-19 находится в пределах 400.

«Увеличивается и количество выздоровевших, сокращается число госпитализированных. За минувшие сутки было размещено в медицинские учреждения 61 человек. Таким образом, мы уже сошли с плато и эпидимиологическая обстановка улучшается.

Однако главным условием улучшения ситуации является коллективный иммунитет. Поэтому я обращаюсь, буквально уговариваю харьковчан вакцинироваться. У нас в городе работают все пункты вакцинации», - отметила вице-мэр.

Также в Харькове планируют проверить уровень вакцинации работников коммунальных предприятий города.

Руководители предприятий должны будут предоставить информацию по количеству привитых и переболевших коронавирусом сотрудников, чтобы понять текущую ситуацию и выяснить, нужна ли необходимость в организованных выездах медбригад для проведения вакцинации в трудовых коллективах.

"Мы не прекращаем работу ни на день. Ежедневно порядка 8 тысяч харьковчан получают прививку от COVID-19. Всего в Харькове проведено уже более 627 тысяч вакцинаций. Продолжается работа и по расширению системы подачи поточного кислорода, на сегодняшний день в городских больницах оборудовано 750 точек с подачей кислорода", - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Кроме этого стоит отметить, что в медучреждениях города на сегодняшний день находится более 1 тысячи пациентов. Занятость коечного фонда в стационарах, отведённых для лечения коронавирусных больных, составляет 68,2%.

Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины. Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.