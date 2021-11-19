19.11.2021 15:30 Виталий Хиневич

Для украинцев хотят ввести новый налог на автомобили

Кабмин разработал проект нового закона, который уже прошел первое чтение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что проект закона уже прошел первое чтение, вероятно, что он будет принят уже после второго чтения.

Таким образом, украинцы с 2022 года будут платить налог за автомобиль, если его стоимость составляет более 45 тысяч долларов.

Сумма налога будет составлять 25 тысяч гривен за каждый приобретенный автомобиль данной категории.

Если автовладелец просрочит налоговый платеж на 60-90 дней, то будет насчитываться дополнительные 10% к заявленной сумме.

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Кроме этого, если не заплатит и за это время, то размер обязательной выплаты увеличится на 20%.

Позже это транспортное средство может быть изъято как залоговое имущество.

Стоит отметить, что сейчас действует закон, на основании которого налог на авто необходимо платить, если его стоимость составляет более 375 минимальных зарплат.

Напомним, по состоянию на август текущего года в Харькове и области зарегистрировано 590 новых автомобилей.