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19.11.2021  15:42   

Помогите найти: в Харькове пропала женщина без верхней одежды (фото)

В Харькове десять дней разыскивают 61-летнюю Наталью Дрелинг.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, в Харькове разыскивают 61-летнюю Наталью Дрелинг, проживющую на улице Гвардейцев Широнинцев. Наталью, отличающуюся невысоким (150 см) ростом седовласую женщину среднего телосложения последний раз видели 8 ноября 2021 года около 14:00. Женщина была без верхней одежды. Одетая в свитер, джинсовую юбку и серые сапоги до колен, харьковчанка в тот момент находилась в районе спуска Жилярди. При ней была сумка и мобильный телефон. С тех пор она пропала.

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Особыми приметами Натальи является ссадина на левой щеке около виска, невыпрямляющийся указательный палец на правой руке. Может разговаривать сама с обой. Страдает приступами эпилепсии и нуждается в медицинской помощи!

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден мертвым пропавший по дороге домой 40-летний Александр Котов.

 

             

Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, салтовка, жилярди, эпилепсия
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