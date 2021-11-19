19.11.2021 15:45

Где можно оформить кредит, чтобы не получить отказ

В Украине работают два финансовых института, которые кредитуют население — банки и микрофинансовые организации. Банки известны высокими требованиями по отношению к заемщикам.

Только для подачи заявки требуются такие документы, как паспорт, идентификационный код, справки с места жительства и об официальном трудоустройстве, о наличии автомобиля или недвижимости, данные о последних поездках за границу (если такие были) и прочее. При этом подача всех документов не является гарантией того, что кредит одобрят на желаемую сумму или его предоставят вообще. Определяющим фактором является высокий кредитный рейтинг.

Банки охотнее кредитуют постоянных клиентов, так как благодаря этому можно отследить финансовую дисциплину заемщика: как и когда он погашал кредиты, соблюдал ли график внесения платежей, какие максимальные суммы запрашивал и т. д.

Чаще всего в банки обращаются за крупными кредитами, и клиенты заведомо знают, какие этапы нужно пройти. Как правило, это целевые кредиты для покупки машины, жилья или дорогостоящей техники. В последнем случае нередко обращаются за рассрочкой.

Получить кредит без отказа в банке непросто, даже если в планах — повышение кредитного лимита по карте. Для этой операции также понадобится предоставить все вышеупомянутые документы. В зависимости от банка, точности введенных заемщиком данных и их сравнительного анализа принятие решения об одобрении или отказе по кредиту либо повышению лимита занимает от нескольких часов до нескольких рабочих дней.

Если потребителю нужна небольшая сумма на 10-25 тыс. грн, оптимальным решением будет обращение в микрофинансовую организацию. МФО известны лояльными требованиями по отношению к заемщикам, так как кредитная нагрузка значительно ниже благодаря коротким срокам и небольшим суммам.

Все вместе это снижает риски для компании, из-за чего процент одобрения выше, а точность выдачи желаемой суммы близится к максимуму. Это означает, что если заемщику необходимо именно 6000 грн, он с большой вероятностью получит именно эту сумму.

Для подачи заявки необходимо предоставить данные паспорта и ИНН. Также нужно пройти быструю верификацию при помощи системы Национального банка Украины — Bank ID. Оформление занимает 5-10 минут в зависимости от скорости интернета пользователя, современности используемого гаджета и внимательности при заполнении данных. Принятие решения занимает несколько минут — клиенту сообщат об этом в SMS и в письме, отправленном на электронную почту.

При принятии решения система анализирует и кредитную историю заемщика. Однако она не является главным фактором отказа — скоринговая технология обрабатывает множество данных, и итог зависит от глубокого анализа полученных данных. Чтобы получить кредит без отказа, главное — внимательно заполнять заявку и предоставлять исключительно правдивую информацию. Система сравнивает полученные данные и при попытке мошенничества автоматически блокирует пользователя. Вероятнее всего, он больше не сможет получить кредит в выбранной компании.

Также важно указать данные собственной карты, на которую переведут средства. Нельзя вводить номер карты другого человека — супруга, родственника, друга или однофамильца.