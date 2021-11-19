19.11.2021 16:05 Виталий Хиневич

Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится

Для граждан Украины изменят смену учета потребляемого природного газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Отмечается, что в стране произойдет смена правил начислений за потребляемый газ. Теперь нужно будет платить не за объем полученного топлива, а за количество потребленной энергии.

Согласно новой системе учета газа, газовые компании будут самостоятельно переводить показатели счетчиков потребителей из кубометров в киловатт-часы.

Принятый закон №2553 позволит более объективно вести учет израсходованного и полученного газа.

Кроме этого обеспечит справедливое ценообразование и упростит составление энергетического баланса компаний.

Напомним, граждане Украины станут получать уведомления о сумме долга за коммунальные услуги в новом формате.