19.11.2021 16:05 Виталий Хиневич
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Для граждан Украины изменят смену учета потребляемого природного газа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Отмечается, что в стране произойдет смена правил начислений за потребляемый газ. Теперь нужно будет платить не за объем полученного топлива, а за количество потребленной энергии.
Согласно новой системе учета газа, газовые компании будут самостоятельно переводить показатели счетчиков потребителей из кубометров в киловатт-часы.
Принятый закон №2553
позволит более объективно вести учет израсходованного и полученного газа.
Кроме этого обеспечит справедливое ценообразование и упростит составление энергетического баланса компаний.
Напомним, граждане Украины станут получать уведомления о сумме долга
за коммунальные услуги в новом формате.
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