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19.11.2021  16:05   Виталий Хиневич

Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится

Для граждан Украины изменят смену учета потребляемого природного газа.

Цена на газ в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины. 
 
Отмечается, что в стране произойдет смена правил начислений за потребляемый газ. Теперь нужно будет платить не за объем полученного топлива, а за количество потребленной энергии.
 
Согласно новой системе учета газа, газовые компании будут самостоятельно переводить показатели счетчиков потребителей из кубометров в киловатт-часы.
 
Принятый закон №2553 позволит более объективно вести учет израсходованного и полученного газа. 
 
Кроме этого обеспечит справедливое ценообразование и упростит составление энергетического баланса компаний. 
 
Напомним, граждане Украины станут получать уведомления о сумме долга за коммунальные услуги в новом формате.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  тарифы, газ, харьков
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