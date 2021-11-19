    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ножом в сердце: под Харьковом будут судить ревнивого убийцу (фото)
19.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Ножом в сердце: под Харьковом будут судить ревнивого убийцу (фото)

Прокуратура под Харьковом направила обвинение в суд.

Криминал Харьков: Мужчина зарезал из ревности товарища и ждет суда
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, установлено, что в сентябре 2021 года мужчина в гостях у своего знакомого внезапно приревновал к хозяину свою жену и начал ссору с ним.
 
 
Хозяин стал нецензурно оскорблять мужчину. Результатом стал ответный удар кухонным ножом в лицо, шею и сердце владельца дома, после которых он скончался. 
Криминал Харьков: Мужчина зарезал из ревности товарища и ждет суда
 
Криминал Харьков: Мужчина зарезал из ревности товарища и ждет суда
 
Теперь ревнивцу светит срок от семи до пятнадцати лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как 31-летний мужчина чуть не зарубил из ревности топором своего знакомого, ударив его по голове. 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, ревность, харьков, зарезал, смерть
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Криминал и происшествия Кровавое застолье и прыжок в окно: в Харькове мужчина чуть не зарезал знакомого 16.11 Криминал и происшествия Избил мать на почве личных неприязненных отношений: в Харькове осудили мужчину 14.11 Криминал и происшествия Убийство на Московском проспекте: полиция подтвердила задержание преступника в Харькове (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 