19.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Ножом в сердце: под Харьковом будут судить ревнивого убийцу (фото)

Прокуратура под Харьковом направила обвинение в суд.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, установлено, что в сентябре 2021 года мужчина в гостях у своего знакомого внезапно приревновал к хозяину свою жену и начал ссору с ним.

Хозяин стал нецензурно оскорблять мужчину. Результатом стал ответный удар кухонным ножом в лицо, шею и сердце владельца дома, после которых он скончался.

Теперь ревнивцу светит срок от семи до пятнадцати лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о том, как 31-летний мужчина чуть не зарубил из ревности топором своего знакомого, ударив его по голове.