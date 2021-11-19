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19.11.2021  17:25   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: сбил женщину и налетел на лавочку

Авария произошла на Новых Домах в Харькове.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 19 ноября 2021 года, днем ​​на Олимпийской улице, 9-е произошла авария. В ходе ДТП, по предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai сбил женщину-пешехода.
 
 
Затем авто остановила лавочка, в которую оно врезалось. Пострадавшая харьковчанка госпитализирована в больницу. Обстоятельства ДТП будут устанавливаться СОГ. 
 
Напомним, ранее мы писали  о дорожно-транспортном происшествии в Песочине. По переулку Шевченко на мотоцикле летела пара подростков. Объезжая грузовой автомобиль КАМАЗ, они потеряли управление и врезались в столб.
Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход
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