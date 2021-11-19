19.11.2021 17:25 Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: сбил женщину и налетел на лавочку

Авария произошла на Новых Домах в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 19 ноября 2021 года, днем ​​на Олимпийской улице, 9-е произошла авария. В ходе ДТП, по предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai сбил женщину-пешехода.

Затем авто остановила лавочка, в которую оно врезалось. Пострадавшая харьковчанка госпитализирована в больницу. Обстоятельства ДТП будут устанавливаться СОГ.

Напомним, ранее мы писали о дорожно-транспортном происшествии в Песочине. По переулку Шевченко на мотоцикле летела пара подростков. Объезжая грузовой автомобиль КАМАЗ, они потеряли управление и врезались в столб.