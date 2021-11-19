19.11.2021 17:46 Дмитрий Колоней

В Харькове на два дня запретят проезд по улице Чкалова

По улице в Харькове нельзя будет проехать с 17:00 20 ноября до 17:00 22 ноября.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по улице Чкалова, на участке между домом №15 до Лесопарковской улицы, будет запрещено движение. Ограничения будут действовать с 17:00 20 ноября до 17:00 22 ноября 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением работ по замене участка теплотрассы на улице Чкалова. На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Лесопарковской и ул. Рудика. В связи с этим ряд автобусов изменят маршруты и будут курсировать следующим образом:

№55э, 215э, 240э, 263э, 271э: - ул. Чкалова – ул. Лесопарковская – ул. Рудика – ул. Коммуны - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

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Также с 17:00 20 ноября до 17:00 22 ноября будет запрещено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности по ул. Чкалова, на участке от ул. Академика Проскуры до ул. Лесопарковской. Движение транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

№12: разворотный круг «Ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – разворотный круг «Пр. Жуковского»;

№55: пл. Конституции – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского – пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм).

Автобусы:

№17: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – ул. Коммуны – ул. Рудика – ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – ул. Чебышева – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Светлая – разворотный круг «Ул. Светлая».

№31: разворотный круг «Большая Даниловка» – ул. Генерала Удовиченко – ул. Ковпака – ул. Жилярди - ул. Чебышева – ул. Чкалова – ул. Лесопарковская – ул. Рудика – ул. Коммуны – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк» (автостанция №4);

№247: ул. Астрономическая – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Коммуны – ул. Рудика – ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – ул. Чебышева – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев-Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка» (ул. Натальи Ужвий).

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков уже начал готовиться к новогодним праздникам - до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы, так как в Харькове сооружается любимое развлечение харьковчан - каток.