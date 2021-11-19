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19.11.2021  18:17   Евгений Клочко

ДТП на Гагарина: Коля Харьковский признал свою вину

Подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский признал свою вину.


Фото: unian.net
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке представитель стороны потерпевших Игорь Черняк. По его словам был собран весомый массив доказательств, под тяжестью которых подозреваемый сделал признательные показания.
 
"Вполне ожидаемое развитие событий с учётом того, какой объем доказательств собран следствием. Экспертизы, показания свидетелей, записи с камер и тд. «За рулём кто-то другой», «неисправные тормоза» и так далее очевидно больше не работают и не сработают. Двигаемся дальше!
 
Позиция потерпевших неизменна. Ответственность должен понести не только Николай, но и его родители", - говорится в сообщении.
 
Стоит отметить, что ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила совпадение ДНК-профиля, имеющегося на фронтальной подушке безопасности автомобиля Infinity с ДНК-профилем Николая Харьковского.
 
Он отметил, что учитывая полученные материалы с камер видеонаблюдения, а также показания очевидцев смертельного происшествия, можно смело утверждать, что за рулем был именно Николай Харьковский.
 
Напомним, ужасное ДТП на Гагарина произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая. 
 
Источник:   Игорь Черняк
 Тэги:  дтп, дтп на гагарина, харьков
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