19.11.2021 18:17 Евгений Клочко

ДТП на Гагарина: Коля Харьковский признал свою вину

Подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский признал свою вину.



Фото: unian.net

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке представитель стороны потерпевших Игорь Черняк. По его словам был собран весомый массив доказательств, под тяжестью которых подозреваемый сделал признательные показания.

"Вполне ожидаемое развитие событий с учётом того, какой объем доказательств собран следствием. Экспертизы, показания свидетелей, записи с камер и тд. «За рулём кто-то другой», «неисправные тормоза» и так далее очевидно больше не работают и не сработают. Двигаемся дальше!

Позиция потерпевших неизменна. Ответственность должен понести не только Николай, но и его родители", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила совпадение ДНК-профиля , имеющегося на фронтальной подушке безопасности автомобиля Infinity с ДНК-профилем Николая Харьковского.

Он отметил, что учитывая полученные материалы с камер видеонаблюдения, а также показания очевидцев смертельного происшествия, можно смело утверждать, что за рулем был именно Николай Харьковский.

Напомним, ужасное ДТП на Гагарин а произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.