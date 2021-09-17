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17.09.2021  15:25   Виталий Хиневич

Стало известно, сколько потратили харьковчане на покупку авто

По состоянию на август текущего года в Харькове и области зарегистрировано 590 новых автомобилей.

Сколько харьковчан купило авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «RST.ua».
 
Отмечается, что на приобретение авто в регионе было потрачено 19 миллионов долларов.
 
Предпочтение дизельным двигателям отдали 20% от числа купленных автомобилей.
 
78% автолюбителей приобрели кроссоверы и внедорожники.
 
Напомним, в первом квартале текущего года в Харькове и области приобрели 1 560 новых автомобилей.
 
Источник:   RST.ua
 Тэги:  харьков
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