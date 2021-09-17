Стало известно, сколько потратили харьковчане на покупку авто

По состоянию на август текущего года в Харькове и области зарегистрировано 590 новых автомобилей.
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Хотите, чтобы день принес вам удачу? Создайте условия: приведите дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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