17.09.2021 15:40 Евгений Клочко

Коксовый завод "Новомет" в Харькове продолжает работу по модернизации производства и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу

В Харькове коксовый завод "Новомет" продолжает работу по модернизации производства и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

На предприятии также запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу завода "Новомет".

По информации пресс-службы, как показали последние измерения госэкоинспекции на организованных источниках выбросов, выбросы пыли на них в среднем в три раза ниже предельно допустимых концентраций. При максимальной норме в 50 мг/м3, выбросы пыли составляют около 16,7 мг/м3 на организованных источниках выбросов. В первую очередь это связано с модернизацией технологических процессов, установкой на заводе газоочистных (аспирационных) установок.

"Поскольку воздух – это газ, поэтому в технической терминологии установки, очищающие воздух от пыли, называются газоочистными (аспирационными). Такие установки находятся в цеху углеподготовки и отделении коксосортировки. При выдаче кокса из камеры коксования используются пылеулавливающая установка УБВК – установка для беспылевой выдачи кокса. Все они призваны свести выбросы угольной и коксовой пыли к минимуму. Если в апреле наши показатели были в два раза ниже предельно допустимых концентраций, то сейчас мы улучшили этот результат, добившись снижения выбросов пыли до 16,7 мг/м3 на организованных источниках выбросов. Это результат оптимизации существующих аспирационных установок. Рассчитываем, что к концу года эти показатели еще улучшатся", — рассказал главный инженер коксового завода "Новомет" Андрей Бондаренко.

Своевременное обслуживание, замена отслуживших свой срок деталей и поэтапная замена морально устаревших типов фильтров на аспирационных установках – причина низкого содержания пыли в выбросах предприятия. На границе санитарной зоны эти показатели еще ниже.

"Мы постоянно работаем над модернизацией технологических процессов и оборудования на заводе. Это необходимо как для достижения высокого качества продукции, так и для обеспечения безопасности сотрудников и местных жителей. Сейчас мы удерживаем концентрации угольной пыли в воздухе на стабильно низком уровне. В октябре, после модернизации аспирационной установки на коксосортировке, ожидаем, что показатели по пыли будут такими же рекордно низкими, как и по прочим показателям вредных веществ. Следующим этапом запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве", — подчеркнул директор коксового завода" Новомет "Максим Бондарев.

Ранее мы писали, что коксовый завод "Новомет" минимизировал выбросы оксидов углерода.