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17.09.2021  15:48   

"Харьков — столица фармацевтики", - Игорь Терехов

Руководитель города поздравил фармацевтов Харькова, его специалисты и предприятия уже стали брендами города.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, об этом Игорь Терехов заявил накануне Дня фармацевта (18 сентября), встретившись со специалистами отрасли: коллективами аптечной сети 9-1-1 и фабрики «Здоровье». 
 
«Харьков не случайно называют столицей фармации. У нас есть фармацевтический колледж, есть единственный в стране профильный вуз — который выпускает специалистов уже сто лет, есть предприятия. И самая динамично развивающаяся аптечная сеть в стране», — подчеркнул руководитель города. 
 
Игорь Терехов также отметил, что фармацевты, работающие в аптеках, ведут ежедневную борьбу за здоровье и жизнь харьковчан. И город делает все, чтобы фармацевты чувствовали благодарность за свою работу. 
 
«Вы на передовой, на самом деле. Но хочется, чтобы у вас были и минуты радости», — заявил Терехов. Он также поблагодарил фармацевтов за участие в социальном проекте "Карта харьковчанина". 
 
Напомним, в сентябре начались торжества по поводу столетия Национального фармацевтического университета — единственного в Украине вуза, учебная программа которого полностью посвящена подготовке фармацевтов. 
 
Харьков был первым городом в Украине, где появился фармацевтический институт и где он работает по сегодняшний день как автономное учреждение — в других городах (Киеве, Виннице, Днепре, Львове) местные фармацевтические вузы позднее стали факультетами медуниверситетов. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19.
Тэги:  день фармацевта, игорь терехов, харьков, поздравление, вакцина, вакцинация
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