17.09.2021 15:48

"Харьков — столица фармацевтики", - Игорь Терехов

Руководитель города поздравил фармацевтов Харькова, его специалисты и предприятия уже стали брендами города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , об этом Игорь Терехов заявил накануне Дня фармацевта (18 сентября), встретившись со специалистами отрасли: коллективами аптечной сети 9-1-1 и фабрики «Здоровье».

«Харьков не случайно называют столицей фармации. У нас есть фармацевтический колледж, есть единственный в стране профильный вуз — который выпускает специалистов уже сто лет, есть предприятия. И самая динамично развивающаяся аптечная сеть в стране», — подчеркнул руководитель города.

Игорь Терехов также отметил, что фармацевты, работающие в аптеках, ведут ежедневную борьбу за здоровье и жизнь харьковчан. И город делает все, чтобы фармацевты чувствовали благодарность за свою работу.

«Вы на передовой, на самом деле. Но хочется, чтобы у вас были и минуты радости», — заявил Терехов. Он также поблагодарил фармацевтов за участие в социальном проекте "Карта харьковчанина".

Напомним, в сентябре начались торжества по поводу столетия Национального фармацевтического университета — единственного в Украине вуза, учебная программа которого полностью посвящена подготовке фармацевтов.

Харьков был первым городом в Украине, где появился фармацевтический институт и где он работает по сегодняшний день как автономное учреждение — в других городах (Киеве, Виннице, Днепре, Львове) местные фармацевтические вузы позднее стали факультетами медуниверситетов.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19.