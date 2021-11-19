Харьков попрощается с легендарным скульптором Сейфаддином Гурбановым: известна дата и место

19.11.2021 14:39 Евгений Клочко

В Харькове простятся с автором знаковых скульптурных достопримечательностей города Сейфаддином Гурбановым.

Церемония прощания с известным харьковским скульптором, народным художником Украины Сейфаддином Гурбановым состоится с 10:00 до 12:00 20 ноября в Азербайджанском культурно-информационном центре (ул. Шевченко, 160).

Похороны пройдут на городском кладбище №2 (напротив парка «Молодежный»), начало церемонии - в 13:00.

Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичевани Азербайджанской ССР. В 1989 году он окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Его творческая и профессиональная жизнь связана с Харьковом. До последнего дня работал доцентом кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Автор многих памятников в Харькове – Александру Невскому на улице Академика Павлова, Илье Мечникову на пересечении улицы Пушкинской и переулка Мечникова, архитектору Алексею Бекетову на улице Сумской, «Скрипач на крыше» на площади Конституции, «Первая учительница» на улице Валентиновской, «Инспектор ГАИ» на улице Ахиезеров. Последняя работа мастера – памятник «Древо жизни» , который установлен в Сквере мыслителей в Харькове в знак дружбы между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном.

Его авторству принадлежат памятники в других городах – Муслиму Магомаеву в Киеве, Григорию Сковороде в Любляне (Словения) и др. Создал дизайн государственных и международных наград: «Золотой ягуар», «Европейское качество», «Высшая проба», «Золотой меркурий», «1000-летие».

Получил звания Заслуженный художник Украины (2004), Народный художник Украины (2010). Почетный гражданин Харьковской области, награжден Почетным отличием Харьковского областного совета «Слобожанская слава», Международным орденом «Святая София», Международной наградой «Сократ» британского университета в Оксфорде.