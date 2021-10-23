23.10.2021 16:30 Виталий Хиневич
Скульптурная композиция делает оборот на 360°: в Харькове открыли Сквер Мыслителей (фото)
В Харькове на Полтавском шляхе, 22 состоялось торжественное открытие монумента.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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Сквер символизирует дружеские отношения между Украиной, Азербайджаном и Казахстаном.
Посредине Сквера Мыслителей разместили памятник трем философам – Григорию Сковороде, Абаю Кунанбанву и Мирзе Фатали Ахундову.
Памятник соединяет в себе дерево жизни и источник жизни - воду. Сама инсталляция уникальная - она делает оборот на 360 градусов за 3 минуты.
Благодаря такому нестандартному архитектурному решению на торжественном открытии Харьков получил рекорд Украины.
Кроме этого, в день открытия почетные гости и руководитель города Игорь Терехов высадили деревья в сквере.
Стоит отметить, что памятник был создан руками харьковского скульптора Сейфаддина Гурбанова, который создал памятник Людмиле Гурченко и архитектурные композиции «Семь чудес Харькова» и многие другие.
Напомним, ранее Игорь Терехов открыл сквер
с фэнтези-зоной возле дворца культуры «Металлист».
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