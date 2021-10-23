23.10.2021 16:30 Виталий Хиневич

Скульптурная композиция делает оборот на 360°: в Харькове открыли Сквер Мыслителей (фото)

В Харькове на Полтавском шляхе, 22 состоялось торжественное открытие монумента.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Сквер символизирует дружеские отношения между Украиной, Азербайджаном и Казахстаном.

Посредине Сквера Мыслителей разместили памятник трем философам – Григорию Сковороде, Абаю Кунанбанву и Мирзе Фатали Ахундову.

Памятник соединяет в себе дерево жизни и источник жизни - воду. Сама инсталляция уникальная - она делает оборот на 360 градусов за 3 минуты.

Благодаря такому нестандартному архитектурному решению на торжественном открытии Харьков получил рекорд Украины.

Кроме этого, в день открытия почетные гости и руководитель города Игорь Терехов высадили деревья в сквере.

Стоит отметить, что памятник был создан руками харьковского скульптора Сейфаддина Гурбанова, который создал памятник Людмиле Гурченко и архитектурные композиции «Семь чудес Харькова» и многие другие.

Напомним, ранее Игорь Терехов открыл сквер с фэнтези-зоной возле дворца культуры «Металлист».

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