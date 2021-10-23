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23.10.2021  17:10   Виталий Хиневич

Недетские забавы: подростки нанесли ущерб городскому хозяйству

В городе Лозовая Харьковской области несовершеннолетние лица совершили акты вандализма.

Дебоширы на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета.
 
Отмечается, что 20 октября подростки по улице Молодежной разбросали строительные конструкции, а именно бордюрный камень.
 
Данные строительные материалы находились на улице в связи с реконструкцией пешеходной зоны.  
 
Подрядчики насчитали сумму убытка в размере 16 тысяч гривен.
 
 
Свои действия сотрудникам полиции ребята объяснить не смогли. Некоторые из родителей настаивают, чтобы их дети самостоятельно возмещали данную сумму ущерба путем общественных работ. 
 
Схожий случай произошел в Панютовском лицее.
 
Восьмиклассники обрисовали школьный автобус, изрисовали фасад  школы и порезали москитную сетку на окнах. 
 
На данный момент в двух эпизодах разбираются сотрудники полиции. 
 
Напомним, ранее в Харькове трое молодых парней напали на коммунальщиков. Инцидент произошел в самом центре Харькова у станции метро "Университет".
 
Источник:   Лозовской городской совет
 Тэги:  харьков, происшествие
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