23.10.2021 17:10 Виталий Хиневич
Недетские забавы: подростки нанесли ущерб городскому хозяйству
В городе Лозовая Харьковской области несовершеннолетние лица совершили акты вандализма.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета.
Отмечается, что 20 октября подростки по улице Молодежной разбросали строительные конструкции, а именно бордюрный камень.
Данные строительные материалы находились на улице в связи с реконструкцией пешеходной зоны.
Подрядчики насчитали сумму убытка в размере 16 тысяч гривен.
Свои действия сотрудникам полиции ребята объяснить не смогли. Некоторые из родителей настаивают, чтобы их дети самостоятельно возмещали данную сумму ущерба путем общественных работ.
Схожий случай произошел в Панютовском лицее.
Восьмиклассники обрисовали школьный автобус, изрисовали фасад школы и порезали москитную сетку на окнах.
На данный момент в двух эпизодах разбираются сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Харькове трое молодых парней напали
на коммунальщиков. Инцидент произошел в самом центре Харькова у станции метро "Университет".
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