23.10.2021 17:10 Виталий Хиневич

Недетские забавы: подростки нанесли ущерб городскому хозяйству

В городе Лозовая Харьковской области несовершеннолетние лица совершили акты вандализма.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета.

Отмечается, что 20 октября подростки по улице Молодежной разбросали строительные конструкции, а именно бордюрный камень.

Данные строительные материалы находились на улице в связи с реконструкцией пешеходной зоны.

Подрядчики насчитали сумму убытка в размере 16 тысяч гривен.

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Свои действия сотрудникам полиции ребята объяснить не смогли. Некоторые из родителей настаивают, чтобы их дети самостоятельно возмещали данную сумму ущерба путем общественных работ.

Схожий случай произошел в Панютовском лицее.

Восьмиклассники обрисовали школьный автобус, изрисовали фасад школы и порезали москитную сетку на окнах.

На данный момент в двух эпизодах разбираются сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Харькове трое молодых парней напали на коммунальщиков. Инцидент произошел в самом центре Харькова у станции метро "Университет".