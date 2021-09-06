06.09.2021 17:10

В Харькове трое молодых парней напали на коммунальщиков: видео момента

Инцидент произошел в самом центре Харькова у станции метро "Университет".

Утро понедельник для сотрудников коммунального предприятия "Харьковзеленстрой" стало довольно жарким. Выполняя свою работу, они стали жертвами нападения неадекватных молодых людей. Все это происходило в центре города, возле площади Свободы. Трое парней решили "выпустить пар" на озеленителях и водителе спецтехники.

Чесаться кулаки у трех молодых людей, говорят в пресс-службе "Харьковзеленстрой", начали еще около озер. Это зафиксировали многочисленные камеры видеонаблюдения, которые установлены на территории зоны отдыха.

По информации зеленстроевцев, дебоширы решили искупаться в озере Сада Шевченко, однако охрана не дала им этого сделать. Тогда правонарушители пытались спровоцировать муниципальную охрану на драку, но данная затея также потерпела фиаско.

"Полтора часа ориентировочно ушло на уговоры, на просьбы, чтоб молодые люди покинули сад Шевченко. Вызывали полицию, но почему-то полиция в течении полутора часов не посчитала нужным приехать на место правонарушения", - отметил пресс-секретарь СКП "Харьковзеленствой" Алексей Комяков.

Лица всех трех молодых людей уже установлены. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

А вот один из пострадавших сотрудников "Харьковзеленстроя" Сергей Зотов говорит, что такой случай за все почти 50 лет его работы и 2 года работы в городском коммунальном предприятии - впервые. "Они же втроём были и помоложе намного и мы бы с Эдиком если бы не подоспели охранники - сильно бы пострадали!"

А в распоряжении редакции РЕДПОСТ оказалось видео момента нападения на сотрудников СКП "Харьковзеленстрой", которое мы предлагаем вашему вниманию.