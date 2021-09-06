Топотун: в Днепропетровском университете МВД работает пушистый психолог (видео)

В Днепропетровском университете внутренних дел, работает кролик помогающий адаптироваться первокурсникам.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, как Харьков заботится о комфорте животных.
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Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
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