    
Главная Новости Харькова Образование Топотун: в Днепропетровском университете МВД работает пушистый психолог (видео)
06.09.2021  17:05   

Топотун: в Днепропетровском университете МВД работает пушистый психолог (видео)

В Днепропетровском университете внутренних дел, работает кролик помогающий адаптироваться первокурсникам.

Кролик Топотун работает психологом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Dnepr.info.
 
Кролик-полицейский  успел стать любимчиком среди всех курсантов МВД.
 
На службу кролик заступил более 3 месяцев назад. 
 
Отмечается, что зверек активно принимает участие в работе ведомства.
 
В частности, патрулирует районы на автотранспорте и принимает участие в судебных заседаниях.
 
Кроме этого главная служебная обязанность Топотуна быть психологом, повышая настроение полицейским и курсантам.  
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, как Харьков заботится о комфорте животных. 

Источник:   Dnepr.info
 Тэги:  топотун
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 