06.09.2021 17:05

Топотун: в Днепропетровском университете МВД работает пушистый психолог (видео)

В Днепропетровском университете внутренних дел, работает кролик помогающий адаптироваться первокурсникам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Dnepr.info.

Кролик-полицейский успел стать любимчиком среди всех курсантов МВД.

На службу кролик заступил более 3 месяцев назад.

Отмечается, что зверек активно принимает участие в работе ведомства.

В частности, патрулирует районы на автотранспорте и принимает участие в судебных заседаниях.

Кроме этого главная служебная обязанность Топотуна быть психологом, повышая настроение полицейским и курсантам.

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