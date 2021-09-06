06.09.2021 16:52

Харьковский Институт метрологии - вековой опыт эталонной работы

В Национальном научном центре “Институт метрологии” в Харькове хранится 90% всех эталонов страны – в том числе, самое точное время.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . Работа Института метрологии подтверждает статус Харькова как интеллектуальной и научной столицы Украины. Об этом сегодня заявил руководитель города Игорь Терехов на встрече с коллективном Института, создание которого связано с именем всемирно известного ученого Дмитрия Менделеева.

“Ваша работа в полном смысле слова является “эталонной”, - сказал Игорь Терехов. – Мы гордимся, что Национальный институт метрологии находится именно в Харькове, подтверждая его статус города точной промышленности и науки”.

Характерно, что в Харькове хранится основная часть эталонной базы Украины – в том числе и самое точное время. Погрешность часов, которые установлены на входе в Институт, составляет всего 1 секунду за 2 миллиона лет.

Зачем нужна такая немыслимая точность? Дело в том, что все современные радиотехнические системы, радионавигации, радиолокации, все системы управления космическими объектами, современные цифровые системы связи, телевидения — основаны на очень точной синхронизации времени и частоты. Поэтому задача Института — обеспечить единство времени и частоты.

Так что от точности харьковских часов зависит не только личная жизнь горожан, но и национальная — правильно ли будут летать самолеты, ходить поезда и даже... защищать страну военные.

Всего, ННЦ «Институт метрологии» обладает 48 эталонами. Среди них эталоны массы (килограмма), единицы длины (метра), единицы температуры (градуса Кельвина), шероховатости, твердости, мощности лазерного излучения, множество радиотехнических эталонов, эталоны единицы напряжения низких и высоких частот, единицы сопротивления, эталон единицы магнитной индукции, эталон ускорения силы тяжести.

Институт метрологии скоро отметит свое 120-летие. 8 октября 1901 по инициативе выдающегося ученого Д. И. Менделеева, была открыта первая в Украине поверочная палата для поверки и клеймения торговых мер и весов. С этого события берет начало не только более чем столетняя история института, но и история метрологии и стандартизации в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковская промышленность готова осваивать рынок Узбекистана.