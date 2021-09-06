06.09.2021 16:35

Голодная с мыслями о суициде: на Харьковщине полицейские помогли женщине

Сотрудниками полиции была спасена женщина, которая хотела покончить с собой из-за невзгод

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции города Чугуев Харьковской области.

Правоохранителям стало известно, что в селе Мосьпаново Чугуевского района, в одном из домов проживает одинокая пожилая женщина.

Прибывшие полицейские по адресу проживания пенсионерки, совместно с представителями социальной защиты населения Малиновского поселкового совета зафиксировали ненадлежащие условия проживания.

В доме отсутствовали продукты питания, сама хозяйка дома призналась, что не ела более суток. Передвигаться по дому ей кране тяжело из-за утраченного зрения. Родные женщину бросили.

В беседе с сотрудниками полиции, пенсионерка призналась, что ее посещают мысли о суициде.

Полицейские совместно с неравнодушными местными жителями и работниками социальной защиты купили для одинокой продукты питания, также доставили в Чугуевскую центральную больницу для медицинского обследования.

По окончанию всех медицинских исследований женщину доставят в территориальный центр Малиновской ОТГ.

Напомним, молодая женщина спрыгнуля с жилой высотки в центре Харькова.