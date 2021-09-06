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06.09.2021  16:35   

Голодная с мыслями о суициде: на Харьковщине полицейские помогли женщине

Сотрудниками полиции была спасена женщина, которая хотела покончить с собой из-за невзгод

Пенсионерка на Харьковщине хотела покончить с собой
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции города Чугуев Харьковской области.
 
Правоохранителям стало известно, что в селе Мосьпаново Чугуевского района, в одном из домов проживает одинокая пожилая женщина.
 
Прибывшие полицейские по адресу проживания пенсионерки, совместно с представителями социальной защиты населения Малиновского поселкового совета зафиксировали ненадлежащие условия проживания. 
 
В доме отсутствовали продукты питания, сама хозяйка дома призналась, что не ела более суток. Передвигаться по дому ей кране тяжело из-за утраченного зрения. Родные женщину бросили.
 
В беседе с сотрудниками полиции, пенсионерка призналась, что ее посещают мысли о суициде. 
 
Полицейские совместно с неравнодушными местными жителями и работниками социальной защиты купили для одинокой продукты питания, также доставили  в Чугуевскую центральную больницу для медицинского обследования.
 
По окончанию всех медицинских исследований женщину доставят в территориальный центр Малиновской ОТГ.   
 
Напомним, молодая женщина спрыгнуля с жилой высотки в центре Харькова.
 
Источник:   Национальная полиция города Чугуев Харьковской области
 Тэги:  суицид, харьков
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