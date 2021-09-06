06.09.2021 16:03

Как почистить утюг, чтоб его не испортить: 3 народных способа

Благодаря этому нехитрому приспособлению человечество много веков успешно борется с заломами на одежде.

Со временем на главной рабочей поверхности утюга - подошве - появляются загрязнения. Это могут быть перегретые остатки ткани или накипь от некачественной воды. Независимо от причин, грязь сильно снижает качество глажки.

Как почистить подошву утюга, чтобы не испортить бытовой прибор? За ответом мы отправились туда, где украинцы и покупают утюги в Киеве и за его пределами – в гипермаркет Eldorado. Консультанты магазина поделились несколькими проверенными лайфхаками, которые вернут маневренность вашей технике.

Хозяйственное мыло

Алгоритм очищения утюжной подошвы этим средством прост до смешного:

включаем утюг и выставляем минимальную температуру;

натираем подошву мылом и ждем, пока оно расплавится;

собираем образовавшийся нагар салфеткой.

Процедуру нужно повторять до полного размягчения и устранения въевшейся грязи.

Лимонная кислота

Второй способ поможет избавиться от накипи внутри утюга и очистит паровые каналы, которые тоже со временем забиваются.

Вам понадобится один пакетик лимонной кислоты и стакан воды. Высыпаем всю “лимонку” в воду и тщательно размешиваем, чтобы не осталось крупинок. Прозрачную жидкость заливаем в утюг и включаем на максимальную температуру.

Когда устройство нагреется, несколько раз выпускаем пар и вытираем подошву о ткань, которую не жалко испортить. После того, как все каналы станут свободными, а подошва заблестит, слейте раствор и заполните резервуар обычной водой.

Этот же прием можно применить, если вместо утюга вы надумаете купить отпариватель из каталога https://eldorado.ua/irons/c1039036/16678=94235/ . Раствор лимонной кислоты быстро вернет прибор в рабочее состояние, если система распыления пара даст сбой из-за накипи.

Зубная паста

Третий способ почистить утюг – зубная паста.

Небольшую порцию средства выдавите из тюбика на мягкую ткань и тщательно протрите загрязненный участок подошвы, нагретый до минимальной температуры.

После процедуры остатки пасты снимите влажной салфеткой.