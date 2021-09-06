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06.09.2021  15:47   

Смертельная авария на Южопроектной: в Харькове отправили за решетку обоих водителей

В Харькове суд определил судьбу водителей, виновных в гибели женщины


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко проинформировал, что вынесен приговор по трагедии, разыгравшейся на перекрестке проспекта Гагарина и Южнопроектной улицы. Решением Коминтерновского райсуда Харькова 6 сентября 2021 года водитель KIA приговорен к четырем годам тюрьмы с лишением права управления автомобилем на 1 год, а водителю Mazda к 3 годам за решеткой и лишение права управлять машиной на 1 год. 
 
Водителю KIA прокурор просил лишения свободы на 8-летний срок с лишением права управления на 3 года. Водителю Mazda- 5 лет лишения свободы с применением ст.75 УК Украины (3 года с испытательным сроком) и 1 год лишения права управления. 
 
Сейчас готовится апелляционная жалоба. 
 
Напомним, ранее мы писали, о том, что 16 января 2021 года автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектной. В это время в него въехал автомобиль «КИА Optima». В результате столкновения автомобиль «КИА» отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, где работала погибшая в ДТП на Гагарина женщина

45 и 29-летние водители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.

 

 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, южнопроектная, гагарина, труп
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