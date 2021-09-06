Смертельная авария на Южопроектной: в Харькове отправили за решетку обоих водителей

В Харькове суд определил судьбу водителей, виновных в гибели женщины
В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Стало известно, где работала погибшая в ДТП на Гагарина женщина
45 и 29-летние водители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.
Комментариев: 0
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: