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06.09.2021  15:35   

За одну гривну: в поездах "Интерсити +" запустили новую услугу

«Укрзализныця» открыла доступ к просмотру фильмов для пассажиров "Интресити +".

Новая услуга в поездах

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци». 

Отмечается, что услуга доступна с 5 сентября 2021 года.

В кинотеке содержится 400 лицензированных кинофильмов.

Для просмотра кинокартины нужно использовать свой гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне поезда.

Активировать услугу возможно при помощи QR-кода, который будет размещен на каждом окне подвижного состава.

Напомним, пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы.  

Источник:   «Укрзализныця»
 Тэги:  «укрзализныця»
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