06.09.2021 15:35

За одну гривну: в поездах "Интерсити +" запустили новую услугу

«Укрзализныця» открыла доступ к просмотру фильмов для пассажиров "Интресити +".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Отмечается, что услуга доступна с 5 сентября 2021 года.

В кинотеке содержится 400 лицензированных кинофильмов.

Для просмотра кинокартины нужно использовать свой гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне поезда.

Активировать услугу возможно при помощи QR-кода, который будет размещен на каждом окне подвижного состава.

Напомним, пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы.