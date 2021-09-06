За одну гривну: в поездах "Интерсити +" запустили новую услугу

«Укрзализныця» открыла доступ к просмотру фильмов для пассажиров "Интресити +".
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
Отмечается, что услуга доступна с 5 сентября 2021 года.
В кинотеке содержится 400 лицензированных кинофильмов.
Для просмотра кинокартины нужно использовать свой гаджет, подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне поезда.
Активировать услугу возможно при помощи QR-кода, который будет размещен на каждом окне подвижного состава.
Напомним, пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы.
Комментариев: 0
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: