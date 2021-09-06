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06.09.2021  14:56   

Харьковчанка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема (видео)

Харьковская теннисистка отправила отдыхать экс-первую ракетку мира на US Open.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на US Open. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина успешно прошла четвертый круг нв Большом Шлеме в США. Харьковчанка без проблем обыграла экс-лидера мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии - 6:3, 6:3.
 
Элина отметила, что это  "Был отличный матч. Я действительно получила удовольствие от игры под закрытой крышей и с заполненными трибунами. Как и всегда в матчах с Симоной у нас была большая борьба. Не думаю, что закрытая крыша как-то влияла, мы обе были в одинаковых условиях. Я считаю, что на важных очках я отыграла сильно. Однозначно, ключевой гейм был, когда я отыгралась с 15-40 при 3-3 в первом сете. Было чрезвычайно трудно, но морально я оставалась сильной и, несмотря на то, что Симона сделала обратный брейк во второй партии, я не дала этому повлиять на игру. Это помогло мне довести матч до победы за два сета", - сказала Свитолина.
 
В следующем раунде Элина сразится с канадкой Лейлой Фернандес. Накануне в матче четвертого круга 18-летняя теннисистка обыграла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии. Элина и Лейла встречались только раз - на харде мексиканского турнира в Монтеррее в марте 2020 года. Тогда из не самом простого двухсетового матча - 6:4, 7:5 -  победительницей вышла Элина Свитолина.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские пловцы-герои Паралимпиады-2020 в Токио вернулись в Харьков. Втреча с ними состоялась возле бассейна «Акварена».
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, большой шлем, саша, победа, четвертьфинал
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