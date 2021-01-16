Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили девушку (ФОТО, ВИДЕО 18+)
16.01.2021  12:34   

В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили девушку (ФОТО, ВИДЕО 18+)

По предварительной информации, 29-летний водитель, спровоцировавший ДТП, двигался на запрещающий сигнал светофора.

В Харькове на проспекте Гагарина в районе улицы Южнопроектная произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы пишут, что водитель KIA, снес светофор и женщину на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Mazda выезжал с METRO  пересекал перекресток, а  это время по проспекту Гагарина в сторону центра на большой скорости двигался автомобиль KIA на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения KIA откинуло на светофор и женщину, которая стояла на островке безопасности.

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Очевидцы также сообщают, что водитель KIA и его пассажир вели себя неадекватно - смеялись, кривлялись. 

Как позже оказалось, автомобиль KIA  - прокатное авто. За рулём был сам владелец проката, 29-летний харьковчанин Антоний Ревзин.

Женщина погибла на месте. 

В пресс-службе ГУНП рассказали, что по предварительным данным, автомобиль Мазда под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектная со стороны улицы Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него въехал автомобиль КИА Optima, который двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау. В результате столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Тэги:  дтп, авария, сбили девушку, харьков, гагарина
 
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