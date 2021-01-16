16.01.2021 16:52

Стало известно, где работала погибшая в ДТП на Гагарина женщина

Погибшая в ужасном ДТП женщина работала в супермаркете METRO. Об этом журналистам МГ Объектив сообщили родные погибшей.

16 января женщина, как обычно, шла на рабочую смену в супермаркет. Она всегда переходила дорогу в положенном месте и не нарушала правил, говорят родные. Более того – всегда инструктировала своих двух дочек, как правильно переходить проспект в этом месте.

На месте ДТП собралась многочисленная родня погибшей – муж, дочки, племянники и сестра-близняшка. Муж пытался пообщаться с водителем Kia, однако тот, по словам родных, закрылся в автомобиле и не захотел выходить.

Напомним, что авария произошла 16 января в 11:00 на проспекте Гагарина. Автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектная со стороны улицы Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него въехал автомобиль KIA Optima, который двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.

В результате столкновения автомобиль KIA, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.