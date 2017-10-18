В центре Харькова внедорожник влетел в толпу людей: есть погибшие и раненые (Обновлено, ФОТО 18+)

Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20:45 на улице Сумской.
На месте происшествия работает руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа.
«Водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольцваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находились люди. От удара погибли 5 граждан, 6 человек пострадали. Женщину, которая находилась за рулем «Лексуса» уже задержали», - информируют в пресс-службе ГУНП.
Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По информации горсовета, в больнице скорой помощи находятся четверо пострадавших. Среди них - две женщины в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. У одного мужчины травма колена, а у женщины - незначительные повреждения. Еще двоих пострадавших доставили в областную больницу.
По информации нескольких источников, за рулем Lexus была Елена Зайцева 1997 года рождения.
Вечером 18 октября полиция установила личности нескольких человек, погибших и пострадавших в ДТП.
Погибшие:
1) Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет
2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет
3) Умаева Елена.
Доставлены в больницу:
1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет
2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;
3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.
Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы.