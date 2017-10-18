В центре Харькова внедорожник влетел в толпу людей: есть погибшие и раненые (Обновлено, ФОТО 18+)

18.10.2017 23:32

По предварительным данным 5 человек погибли, и 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20:45 на улице Сумской.

На месте происшествия работает руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа.

«Водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольцваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находились люди. От удара погибли 5 граждан, 6 человек пострадали. Женщину, которая находилась за рулем «Лексуса» уже задержали», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.