Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова внедорожник влетел в толпу людей: есть погибшие и раненые (Обновлено, ФОТО 18+)
18.10.2017  23:32   

В центре Харькова внедорожник влетел в толпу людей: есть погибшие и раненые (Обновлено, ФОТО 18+)

По предварительным данным 5 человек погибли, и 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.


dozor.kharkov.ua
Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20:45 на улице Сумской.
  
На месте происшествия работает руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа. 
 
«Водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольцваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находились люди. От удара погибли 5 граждан, 6 человек пострадали. Женщину, которая находилась за рулем «Лексуса» уже задержали», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 
 
По информации горсовета, в больнице скорой помощи находятся четверо пострадавших. Среди них - две женщины в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. У одного мужчины травма колена, а у женщины - незначительные повреждения. Еще двоих пострадавших доставили в областную больницу.
 
По информации  нескольких источников, за рулем Lexus была Елена Зайцева 1997 года рождения.
 
Вечером 18 октября полиция установила личности нескольких человек, погибших и пострадавших в ДТП.

Погибшие:
1) Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет
2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет
3) Умаева Елена.

Доставлены в больницу:
1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет
2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;
3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы.

Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.

Фотогалерея

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп на сумской, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Сумской: суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Дронова и Зайцевой 05.06 Криминал и происшествия ДТП на Сумской: дело против экспертов закрыто 12.04 Криминал и происшествия МВД приостановило работу автошколы, где обучалась Зайцева
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 