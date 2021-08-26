26.08.2021 12:08

Петфрендли: как Харьков заботится о комфорте животных

26 августа - день благодарности собакам. И хотя это не единственные домашние животные, именно они чаще всего оказываются на прогулке.

Приспособлен ли город к выгулу собак и можно ли присвоить Харькову современное звание "петфрендли" - узнал корреспондент РЕДПОСТ

В центре города вечером часто можно увидеть людей с собаками, что уж говорить о спальных районах Харькова. И хотя выгуливать своих питомцев на газонах хозяевам не положено, улицы полностью доступны и оборудованы для таких прогулок. В саду Шевченко вы найдете бумажные пакеты для уборки за своим питомцем, а также миски с водой, если любимец устал и хочет пить. Так что можно не носить за собой повсюду поилку для собаки.

В сквере "Стрелка" также можно найти пакеты и, хотя мисками это пространство еще не оборудовано, купить бутылку воды для любимца можно в кофейнях на набережной.

В спальных же районах можно и вовсе найти целые комплексы для выгула и тренировки собак. И если раньше это было редкостью, то сейчас увидеть такое далеко не новинка. Это огороженная территория с различными устройствами для дрессуры и тренировки собаки. Там она, в том числе, может найти себе множество друзей а хозяева не будут переживать, что, заигравшись, питомцы попадут кому-то под ноги или, что самое страшное, под колеса. На этих площадках также есть пакеты для уборки за питомцами и урны.

Одновременно с этим множество заведений в Харькове положительно настроены к животным и имеют на своих дверях наклейку "pet friendly". В таком месте животное не просто впустят в заведение, но и предложат ему воду, а зачастую и коммуникацию с сотрудниками, любящими животных.

Харьков - не просто самый чистый город, не просто самый уютный, это не только город фонтанов и парков. Это город, который думает о каждом своем жителе, даже ходящем на четырехлапых.

Напомним, около 100 диспенсеров с пакетами для уборки за собаками установили во дворах центральной части Харькова.