26.08.2021 11:40
В Харькове международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном формате
Жителей Первой столицы ждет знакомство с украинским документальным кино, а также расширение культурного кругозора.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на организаторов.
С 26 сентября по 2 октября в Харькове пройдет кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, в ходе которого пройдет национальный конкурс, приуроченный 30-летию Независимости Украины.
Организаторы кинофестиваля отмечают, что среди международных экспертов-кинематографистов выступит режиссер, продюсер документальных фильмов, член команды Netflix EMEA Нильс Бьокамп.
В жюри конкурса короткометражного кино «Бардак» войдут создатели кино, критики, представители других видов визуального искусства.
Прием фильмов, которые будут представлены на конкурсе, продлен
до 1 сентября.
По словам организаторов, Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном онлайн и офлайн форматах.
В программу фестиваля включили национальный и международный конкурс художественного и документального кино. Кроме этого, будут организованы мастер-классы в области киноиндустрии и творческие встречи с профессионалами индустрии.
Присоединиться к фестивалю в качестве гостя возможно, купив
абонемент до 10 сентября.
Ранее РЕДПОСТ сообщал
о кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ.
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