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26.08.2021  11:40   

В Харькове международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном формате

Жителей Первой столицы ждет знакомство с украинским документальным кино, а также расширение культурного кругозора.

Фестиваль Kharkiv MeetDocs
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.
 
С 26 сентября по 2 октября в Харькове пройдет кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, в ходе которого пройдет национальный конкурс, приуроченный 30-летию Независимости Украины.
 
Организаторы кинофестиваля отмечают, что среди международных экспертов-кинематографистов выступит режиссер, продюсер документальных фильмов, член команды Netflix EMEA Нильс Бьокамп.  
 
В жюри конкурса короткометражного кино «Бардак» войдут создатели кино, критики, представители других видов визуального искусства.
 
Прием фильмов, которые будут представлены на конкурсе, продлен до 1 сентября.
 
По словам организаторов, Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном онлайн и офлайн форматах. 
 
В программу фестиваля включили национальный и международный конкурс художественного и документального кино. Кроме этого, будут организованы мастер-классы в области киноиндустрии и творческие встречи с профессионалами индустрии. 
 
Присоединиться к фестивалю в качестве гостя возможно, купив абонемент до 10 сентября. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ.
 
Источник:   Kharkiv MeetDocs
 Тэги:  харьков, кинофестиваль
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