26.08.2021 11:40

В Харькове международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном формате

Жителей Первой столицы ждет знакомство с украинским документальным кино, а также расширение культурного кругозора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.

С 26 сентября по 2 октября в Харькове пройдет кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, в ходе которого пройдет национальный конкурс, приуроченный 30-летию Независимости Украины.

Организаторы кинофестиваля отмечают, что среди международных экспертов-кинематографистов выступит режиссер, продюсер документальных фильмов, член команды Netflix EMEA Нильс Бьокамп.

В жюри конкурса короткометражного кино «Бардак» войдут создатели кино, критики, представители других видов визуального искусства.

Прием фильмов, которые будут представлены на конкурсе, продлен до 1 сентября.

По словам организаторов, Kharkiv MeetDocs пройдет в смешанном онлайн и офлайн форматах.

В программу фестиваля включили национальный и международный конкурс художественного и документального кино. Кроме этого, будут организованы мастер-классы в области киноиндустрии и творческие встречи с профессионалами индустрии.

Присоединиться к фестивалю в качестве гостя возможно, купив абонемент до 10 сентября.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ.