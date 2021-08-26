26.08.2021 11:38

Харьков - пример для всей Украины – политолог

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал Харьков примером создания той Украины, которой можно гордится.

По словам политолога Вадима Карасева, за последние годы Харьков совершил прорыв в том, как выглядит город и какие возможности он обеспечивает своим жителям.

«Уже сейчас можно выделить характерную особенность городской политики – городские власти стремятся выстроить консенсус, выйти за рамки политических распрей, не играть на противоречиях, а наоборот подчеркивать, что харьковчанам надо всем вместе решать проблемы и дальше строить город.

У горожан больше общих проблем, чем разделяющих «споров». Этот запрос на политический климат созидания очень четко понимает команда Терехова.

Это дает основания говорить, что и осенние выборы пройдут в рамках конкуренции проектов, а не политических споров и ярлыков», – сообщил Карасев.

«Город обновляется и модернизируется, он становится более молодым и современным. За последнее десятилетие Харьков очень круто шагнул вперед в плане формирования городского пространства. Визитная карточка Харькова — Зоопарк — после реконструкции стал, по отзывам и телевизионным новостям, проектом мирового уровня.

Саржин Яр – уникальный для Украины проект абсолютно в европейском стиле. Из дикого зеленого оврага сделан ультрасовременный парк для молодежи. Открылись самые большие урбан-парки в Украине. Теперь Киев копирует опыт Харькова», — считает эксперт.

Карасев также подчеркнул, что опыт Харькова — это «пример создания той самой Украины, от которой не будут отказываться ее граждане и менять паспорт».