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26.08.2021  11:38   

Харьков - пример для всей Украины – политолог

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал Харьков примером создания той Украины, которой можно гордится.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал Харьков примером создания той Украины, которой можно гордится.
 
По словам политолога Вадима Карасева, за последние годы Харьков совершил прорыв в том, как выглядит город и какие возможности он обеспечивает своим жителям. 
 
«Уже сейчас можно выделить характерную особенность городской политики – городские власти стремятся выстроить консенсус, выйти за рамки политических распрей, не играть на противоречиях, а наоборот подчеркивать, что харьковчанам надо всем вместе решать проблемы и дальше строить город.
 
У горожан больше общих проблем, чем разделяющих «споров». Этот запрос на политический климат созидания очень четко понимает команда Терехова. 
 
Это дает основания говорить, что и осенние выборы пройдут в рамках конкуренции проектов, а не политических споров и ярлыков», – сообщил Карасев. 
 
«Город обновляется и модернизируется, он становится более молодым и современным. За последнее десятилетие Харьков очень круто шагнул вперед в плане формирования городского пространства. Визитная карточка Харькова — Зоопарк — после реконструкции стал, по отзывам и телевизионным новостям, проектом мирового уровня.
 
Саржин Яр – уникальный для Украины проект абсолютно в европейском стиле. Из дикого зеленого оврага сделан ультрасовременный парк для молодежи. Открылись самые большие урбан-парки в Украине. Теперь Киев копирует опыт Харькова», — считает эксперт.
 
Карасев также подчеркнул, что опыт Харькова — это «пример создания той самой Украины, от которой не будут отказываться ее граждане и менять паспорт». 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, почему Харьков оказался первым в рейтинге «европейских стандартов».
 
Тэги:  харьков
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