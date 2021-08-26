ДТП: на перекрестке в Харькове столкнулись ВАЗ и трактор (видео, фото)

Водитель легковушки госпитализирован.
Авария произошла около девяти часов утра на перекрестке улицы Даргомыжского и Ново-Баварского проспекта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2108 и трактор.
В результате столкновения пострадал водитель «Спутника». Мужчину госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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