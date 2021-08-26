26.08.2021 11:23 Рита Парфенова

ДТП: на перекрестке в Харькове столкнулись ВАЗ и трактор (видео, фото)

Водитель легковушки госпитализирован.



// Патрульная полиция

Авария произошла около девяти часов утра на перекрестке улицы Даргомыжского и Ново-Баварского проспекта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2108 и трактор.



В результате столкновения пострадал водитель «Спутника». Мужчину госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса. Водитель автомобиля умер в неотложке.