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26.08.2021  11:23   Рита Парфенова

ДТП: на перекрестке в Харькове столкнулись ВАЗ и трактор (видео, фото)

Водитель легковушки госпитализирован.


// Патрульная полиция

Авария произошла около девяти часов утра на перекрестке улицы Даргомыжского и Ново-Баварского проспекта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2108 и трактор.

В результате столкновения пострадал водитель «Спутника». Мужчину госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса. Водитель автомобиля умер в неотложке.

Тэги:  дтп, харьков
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