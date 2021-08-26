26.08.2021 11:11

Харьковчане завоевали для сборной Украины два серебра и одну бронзу на Паралимпиаде-2020 в Токио

На Паралимпийских играх в Токио в первый же день соревнований спортсмены из Харькова выиграли три медали.

Как сообщает РЕДПОСТ , медальный зачет украинской сборной открыла фехтовальщица Евгения Бреус. В полуфинале харьковчанка проиграла грузинской саблистке Нино Тбилашвили и не смогла побороться за золотую медаль, однако в матче за "бронзу" спортсменка победила венгерскую фехтовальщицу Еву Андреа Гаймаси со счетом 15:10.

В свою очередь, Елена Федота завоевала серебряную медаль в фехтовании на колясках в категории В. А пловец Максим Крипак на дистанции 50 метров вольным стилем финишировал вторым, уступив британцу Роуену Крозерсу, который стал чемпионом, всего 0,12 секунды.

Наших спортсменов поздравил с победами Игорь Терехов. “Браво! Вы – гордость нашего города и пример того, что силу людского духа не сломить никакими обстоятельствами”, - сказал руководитель Харькова.

Харьков болеет за своих! Сегодня наши паралимпийцы будут выступать в плавании, фехтовании, велосипедном спорте и пауерлифтинге. В целом, украинская сборная за первый день соревнований завоевала 8 медалей – 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзы. Благодаря этому наша страна находится на 4 месте в общем медальном зачете после Австралии, Китая и Великобритании.