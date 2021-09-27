27.09.2021 14:19 Евгений Клочко

В Харькове открылся юбилейный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs (фото)

26 сентября в Харьковской филармонии состоялось торжественное открытие пятого Международного кинофестиваля Восточной Украины Kharkiv MeetDocs.

Как сообщает РЕДПОСТ , в этом году в рамках фестиваля во второй раз состоится Национальный конкурс, а тема первого в истории Kharkiv MeetDocs Международного конкурса — «Украина глазами мира» — посвящена 30-й годовщине независимости Украины. Всего организаторы фестиваля получили 283 заявки на участие из 17 стран мира, 42 из которых были отобраны для участия в конкурсных программах фестиваля.

Победители будут определены в рамках Международного конкурса (6 фильмов), Национального конкурса (6 фильмов) и Конкурса украинского короткометражного независимого кино «Бардак» (30 фильмов).

Фестиваль проходит в гибридном формате. Фильмы конкурсных программ будут доступны для просмотра с 27 по 29 сентября на сайте фестиваля бесплатно при условии регистрации, образовательные события и показы фильмов внеконкурсной программы жители Харькова смогут посетить лично в харьковском Promodo HUB.

Там же 1 октября состоятся показ фильма-закрытия фестиваля «С завязанными глазами» режиссера Тараса Дроня и церемония награждения, а уже 2 октября в Invite HUB зрители в Харькове смогут посмотреть фильмы-победители кинофестиваля.

Kharkiv MeetDocs — международный кинофестиваль документальных и игровых фильмов, который фокусируется на культуре, проблемах и повседневной жизни восточных областей Украины. Программы фестиваля включают показы лучших фильмов таких фестивалей как Sundance Film Festival, Berlinale, Festival international du film de Cannes, номинантов и лауреатов премии «Оскар».

Kharkiv MeetDocs основан в 2017 году, идеологиня и директорка фестиваля — кинопродюсерка Евгения Кригсхайм. Главная цель фестиваля — популяризация украинского документального и игрового кино, расширение границ украинского кинозрителя и культурное развитие Восточной Украины.

В этом году Kharkiv MeetDocs пройдет с 26 сентября по 2 октября в смешанном онлайн и офлайн формате. В программу фестиваля войдет национальный и международный конкурс игрового и документального полнометражного и короткометражного кино, специальные показы и национальные премьеры, а также индустриальная секция, состоящая из воркшопов, мастер-классов и творческих встреч с профессионалами индустрии.

Фестиваль Kharkiv MeetDocs 2021 проходит при поддержке Auswärtiges Amt (Федеральное министерство иностранных дел Германии) И Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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