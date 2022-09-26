26.09.2022 12:20 Віталій Хінєвіч
Kharkiv MeetDocs пройде у жовтні
Фестиваль кіно Kharkiv MeetDocs цього року пройде у Києві.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv MeetDocs.
Повідомляється, що кінофестиваль Kharkiv MeetDocs з метою безпеки цього року пройде у Києві у змішаному форматі. Його проведуть в онлайн та офлайн форматі.
«З початком повномасштабної кривавої агресії росії Україна опинилася в центрі уваги світу. І Kharkiv MeetDocs ставить собі за мету працювати на благо культурної інтеграції України та її митців у світове культурне поле»,- відзначили організатори фестивалю.
До програми фестивалю увійде національний та міжнародний конкурс ігрового й документального повнометражного і короткометражного кіно, спеціальні покази та національні прем’єри, а також індустріальна секція, яка складатиметься з воркшопів, майстер-класів та творчих зустрічей з професіоналами індустрії.
Цього року Kharkiv MeetDocs пройде з 1 по 6 жовтня. З детальною програмою фестивалю можна ознайомитись за посиланням
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