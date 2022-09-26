26.09.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Kharkiv MeetDocs пройде у жовтні

Фестиваль кіно Kharkiv MeetDocs цього року пройде у Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv MeetDocs.

Повідомляється, що кінофестиваль Kharkiv MeetDocs з метою безпеки цього року пройде у Києві у змішаному форматі. Його проведуть в онлайн та офлайн форматі.

«З початком повномасштабної кривавої агресії росії Україна опинилася в центрі уваги світу. І Kharkiv MeetDocs ставить собі за мету працювати на благо культурної інтеграції України та її митців у світове культурне поле»,- відзначили організатори фестивалю.

До програми фестивалю увійде національний та міжнародний конкурс ігрового й документального повнометражного і короткометражного кіно, спеціальні покази та національні прем’єри, а також індустріальна секція, яка складатиметься з воркшопів, майстер-класів та творчих зустрічей з професіоналами індустрії.

Цього року Kharkiv MeetDocs пройде з 1 по 6 жовтня. З детальною програмою фестивалю можна ознайомитись за посиланням