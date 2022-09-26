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26.09.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області п'яний водій влаштував ДТП

Чоловік у стадії алкогольного сп'яніння керував авто.

ДТП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 24 вересня 26-річний водій автомобіля марки Hyundai Accent не впорався з керуванням. У результаті сталося зіткнення транспортного засобу з парканом, після чого авто перекинулося.
 
Тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості отримав пасажир.
 
Слідчі повідомили водію про підозру в скоєнні ДТП у стадії алкогольного сп'яніння.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, дтп
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