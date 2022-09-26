26.09.2022 12:36 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 26 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 45 легкових авто;

«Угринів» - 20 легкових авто;

«Рава-Руська» - 70 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 60 легкових авто;

«Шегині» - 60 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 15 легкових авто.

Нагадаємо, на Харківщині дорожники прибирають з автошляхів рештки військової техніки, блокпости окупантів, вибухонебезпечні предмети.

