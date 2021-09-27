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27.09.2021  13:51   

Добкин обманывал о том, что руководит организацией «Наш дом – Харьков», – ТИК

Михаил Добкин не возглавляет организацию «Наш дом – Харьков», под брендом которой ведется его избирательная кампания.

Михаил Добкин

Об этом заявила член Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Екатерина Поп на пресс-конференции, посвященной регистрации кандидатов в мэры.  

«В автобиографии Добкин сначала написал, что является лидером этой общественной организации. Мы обратились за уточнениями и он принес нам документ, в котором уже написал, что является не лидером, а советником», – рассказала член ТИК.

Отметим, что в своей кампании Добкин позиционирует себя именно как руководитель «Нашего дома – Харькова» и его смещение с этой должности может вызвать ряд вопросов в глазах избирателей.

Всего же Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в мэры Харькова: руководителя харьковской организации "Национальный корпус" Константина Немичева, советника общественной организации “Наш дом – Харьков” Михаила Добкина, депутата Харьковского областного совета (фракция "Оппозиционная платформа - За жизни») Валерия Говорова, депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария" Владимира Плетнева, экс-депутата Харьковского горсовета Дмитрия Маринина, предпринимателя Александра Кондрусика.

Напомним, выдвижение кандидатов в мэры Харькова завершится 30 сентября. До 8 октября включительно территориальная комиссия должна обнародовать окончательный список участников выборов.

Напомним, ранее КИУ зафиксировал попытки подкупа и предупредил потенциального претендента на роль мэра об уголовной ответственности.
Тэги:  михаил добкин, харьков
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