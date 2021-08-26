В Солоницевке и Подворках отключат воду: причина

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе на авторынке «Лоск».
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 26 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
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