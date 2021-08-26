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26.08.2021  12:28   

В Солоницевке и Подворках отключат воду: причина

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе на авторынке «Лоск».


//vodokanal.kharkov.ua
С 21:00 26 августа до 4:00 28 августа будет прекращено водоснабжение поселка Солоницевка, поселка Подворки, улицы Залютинская, 6 (кафе), 10 (АЗС), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
 
По информации коммунальщиков, отключение воды связан ос проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 26 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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