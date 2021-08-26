В Солоницевке и Подворках отключат воду: причина

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 августа Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 августа Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.