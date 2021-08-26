В Харькове открыли новейший многофункциональный стадион (фото)

На территории лицея №141 26 августа открыли современный спортивный комплекс.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ вся территория комплекса поделена на десять спортивных зон. Также там оборудованы футбольное, волейбольное и баскетбольное поле.
Одновременно с этим комплекс содержит площадку для стритбола, места для воркаутеров, теннисные столы, гимнастическая зона, прыжковой сектор, беговая дорожка и тренажёры.
Все зоны независимы друг от друга. На футбольном поле устелено специальное покрытие, которое не только даёт хорошее сцепление с обувью, но и позволяет заниматься спортом даже в дождливую погоду - вода и влага не застаивается. Тоже самое и на поле для волейбола - там гранотсевное покрытие.
Сами же элементы спортивных конструкций - антивандальные и прочные. В этом году их усовершенствовали. Стадион хоть и находится на территории учебного учреждения, однако заниматься тут смогут не только школьники, а и жители микрорайона.
Стадион также посетил руководитель города Игорь Терехов. Он осмотрел все зоны и поздравил детей и их родителей с открытием спорткомплекса.
«Мы построили стадион, чтобы наши дети занимались спортом, гармонично развивались, были спортивными. Все хотят, чтобы их дети были лучше, становились успешными, и нужно создавать для этого все условия. Поздравляю всех с этим праздником спорта, желаю всем счастья, здоровья. Пусть дети радуют и получают только отличные оценки», - обратился к присутствующим Игорь Терехов.
Напомним, в рамках городской программы развития спорта и физической культуры в разных районах города строят 14 спортивных площадок: 13 стадионов в школах и один в детском садике. Большинство из них откроют уже ко Дню знаний, остальные в течении сентября-октября.
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