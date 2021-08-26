26.08.2021 13:09

Харьковские наркобаронессы выращивали коноплю для реализации в Харьковской области

Две жительницы Харьковской области выращивали коноплю у себя дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что в ходе санкционированных обысков у двух жительниц Харьковской области, были обнаружены кусты конопли на территории их домовладения.

Во время обыска частного дома 25 августа 31-летней женщины, сотрудники полиции обнаружили 14 кустов конопли и емкость с каннабисом весом около 200 грамм.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность другой 35-летней гражданки.

В ходе осмотра частного домовладения было выявлено 19 кустов конопли, а также емкость с каннабисом общим весом около 300 грамм.

Ориентировочный незаконный оборот наркотиков составлял 500 грамм в месяц на сумму в размере 20 тысяч гривен.

На фигурантов данных событий открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - до 3 лет ограничения свободы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о бабушке, которая выращивала коноплю в огороде.