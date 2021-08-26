Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковские наркобаронессы выращивали коноплю для реализации в Харьковской области
26.08.2021  13:09   

Харьковские наркобаронессы выращивали коноплю для реализации в Харьковской области

Две жительницы Харьковской области выращивали коноплю у себя дома.

Женщины выращивали коноплю дома
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что в ходе санкционированных обысков у двух жительниц Харьковской области, были обнаружены кусты конопли на территории их домовладения. 
 
Во время обыска частного дома 25 августа 31-летней женщины, сотрудники полиции обнаружили 14 кустов конопли и емкость с каннабисом весом около 200 грамм.
 
В этот же день сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность  другой 35-летней гражданки.
 
В ходе осмотра частного домовладения было выявлено 19 кустов конопли, а также емкость с каннабисом общим весом около 300 грамм. 
 
Ориентировочный незаконный оборот наркотиков составлял  500 грамм в месяц на сумму в размере 20 тысяч гривен. 
 
На фигурантов данных событий открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - до 3 лет ограничения свободы. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о бабушке, которая выращивала коноплю в огороде.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, наркотики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Дороги и транспорт На Рогань запустят троллейбусный маршрут в ответ на петицию на горсовете 26.08 Образование В Харькове открыли новейший многофункциональный стадион (фото)   26.08 ЖКХ В Солоницевке и Подворках отключат воду: причина
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 