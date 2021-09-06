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06.09.2021  17:20   

Харьковскому машиностроительному заводу «ФЭД» будет оказываться необходимая помощь, - Игорь Терехов

Предприятиям, работающим в Харькова - зеленый свет и помощь во всех вопросах. Об этом заявил руководитель Харькова Игорь Терехов.

6 сентября он посетил завод "ФЭД". Во время визита он осмотрел технический кабинет, ремонтный зал и ознакомился с работой испытательного стенда.

"Харьковскому машиностроительному заводу «ФЭД» будет оказываться необходимая помощь. У завода очень много заказов, в том числе импортных - по авиастроению. Он представляет имидж города Харькова. Принципиально важно, чтобы такие предприятия, как «ФЭД», динамично развивались и выпускали продукцию. Люди будут обеспечены рабочими местами и зарплатой, - отметил Игорь Терехов.
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, сотрудники завода получат «Карту харьковчанина», как и другие представители стратегически важных предприятий города.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков, фэд
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