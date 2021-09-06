Харьковскому машиностроительному заводу «ФЭД» будет оказываться необходимая помощь, - Игорь Терехов

Предприятиям, работающим в Харькова - зеленый свет и помощь во всех вопросах. Об этом заявил руководитель Харькова Игорь Терехов.
6 сентября он посетил завод "ФЭД". Во время визита он осмотрел технический кабинет, ремонтный зал и ознакомился с работой испытательного стенда.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
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