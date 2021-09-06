Помогите найти: под Харьковом пропал молодой парень с "кастетом" на пальце (фото)

Неделю разыскивается пропавший в пригороде Харькова 19-летний Родион Макаренко.
Молодой человек найден. Живой.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел Родион Макаренко - 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал.
Приметы: рост 180 см., среднего телосложения
Особые приметы: на среднем пальце левой руки "знак доллар", а возле большого пальца - "кастет".
При наличии информации просьба звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове и пригороде разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.
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Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
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