06.09.2021 17:37 Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пропал молодой парень с "кастетом" на пальце (фото)

Неделю разыскивается пропавший в пригороде Харькова 19-летний Родион Макаренко.



Фото из открытых источников

Молодой человек найден. Живой.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел Родион Макаренко - 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал.

Приметы: рост 180 см., среднего телосложения

Особые приметы: на среднем пальце левой руки "знак доллар", а возле большого пальца - "кастет".

При наличии информации просьба звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове и пригороде разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.