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06.09.2021  17:37   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пропал молодой парень с "кастетом" на пальце (фото)

Неделю разыскивается пропавший в пригороде Харькова 19-летний Родион Макаренко.


Фото из открытых источников

Молодой человек найден. Живой.   

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 30 августа 2021 года из своего дома в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области вышел Родион Макаренко - 19-летний голубоглазый парень с короткими прямыми светлорусыми волосами в зеленой футболке с рисунком в виде листьев, синих джинсах и зеленых кроссовках и пропал. 

Приметы: рост 180 см., среднего телосложения

Особые приметы:  на среднем пальце левой руки "знак доллар", а возле большого пальца - "кастет".

При наличии информации просьба звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове и пригороде разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.

 

Тэги:  розыск, пропал парень, харьков, эсхар, чугуев, поиск, пропал человек, исчез
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