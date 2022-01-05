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05.01.2022  18:41   Дмитрий Колоней

Пропал в ночи: под Харьковом по дороге домой исчез мужчина с большими кистями рук (фото)

Под Харьковом неделю не могу найти 29-летнего Николая Жыгайло.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в 3 часа ночи с 29 на 30 декабря 2021 года из клуба на Ценральной улице в селе Чистоводовка Изюмского района в темно-зеленой приталенной куртке, черной кофте с белой надписью, синих джинсах, темных кроссовках с белым ободком и тонкой черной шапке, по Железной улице возвращался домой местный житель.

Это был 29-летний Николай Жыгайло - зеленоглазый и темноволосый мужчина спортивного телосложения. С тех пор он пропал. Особые приметы исчезнувшего - крупные кисти рук и длинные пальцы. Просьба ко всем, кто имеет информацию о том, где может находиться мужчина, обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102. 

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Криминал Харьковщина: Пропал в ночи по дороге домой 29-летний Николай Жыгайло в Чистоводовке Изюмского района

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшая в свитере харьковчанка с Гвардейцев Широнинцев найдена мертвой

 

Тэги:  пропал парень, розыск, харьков, чистоводовка, изюм
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