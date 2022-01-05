Пропал в ночи: под Харьковом по дороге домой исчез мужчина с большими кистями рук (фото)

Под Харьковом неделю не могу найти 29-летнего Николая Жыгайло.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в 3 часа ночи с 29 на 30 декабря 2021 года из клуба на Ценральной улице в селе Чистоводовка Изюмского района в темно-зеленой приталенной куртке, черной кофте с белой надписью, синих джинсах, темных кроссовках с белым ободком и тонкой черной шапке, по Железной улице возвращался домой местный житель.
Это был 29-летний Николай Жыгайло - зеленоглазый и темноволосый мужчина спортивного телосложения. С тех пор он пропал. Особые приметы исчезнувшего - крупные кисти рук и длинные пальцы. Просьба ко всем, кто имеет информацию о том, где может находиться мужчина, обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.
Читайте также: Искали пять дней: под Харьковом найден пропавший перед Новым годом парень.
Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшая в свитере харьковчанка с Гвардейцев Широнинцев найдена мертвой.
Комментариев: 0
Сегодня звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
влажность:
давление:
ветер: