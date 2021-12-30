30.12.2021 15:59

Беглеца в Харьков вернули домой (фото)

Подростка Ислама Магомедова, которого искали в Харькове, нашли.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски 17-летнего Ислама Магомедова. Худощавый, сероглазый, темнорусый, короткостриженый парень в синей куртке с белыми вставками и серым капюшоном, серых брюках и желтых кроссовках сбежал из своего дома в Днепропетровской области и бродил по Харькову.

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Напомним, ранее мы писали о пропавшей в Харькове девушке из Полтавской области.