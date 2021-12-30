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30.12.2021  15:59   

Беглеца в Харьков вернули домой (фото)

Подростка Ислама Магомедова, которого искали в Харькове, нашли.

Криминал Харьков: Найден сбежавший из Днепропетровской области 17-летний Ислам Магомедов

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски 17-летнего Ислама Магомедова. Худощавый, сероглазый, темнорусый, короткостриженый парень в синей куртке с белыми вставками и серым капюшоном, серых брюках и  желтых кроссовках сбежал из своего дома в Днепропетровской области и бродил по Харькову.

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Криминал Харьков: Найден сбежавший из Днепропетровской области 17-летний Ислам Магомедов

Напомним, ранее мы писали о пропавшей в Харькове девушке из Полтавской области. 

 

Тэги:  пропал парень, найден, харьков, днепр
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