30.12.2021 16:07 Евгений Клочко

Убийство хирурга на Харьковщине: стрелку выбрали меру пресечения

Суд отправил 40-летнего подозреваемого под ночной домашний арест.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По его информации 30 декабря Богодуховский райсуд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

"Такую меру пресечения просила прокуратура. Мужчина сотрудничает со следствием", — сообщил Чубенко.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, трагедия произошла на территории Краснокутского лесничества, возле села Михайловское 26 декабря. Во время охоты 40-летний мужчина выстрелом из ружья попал в левый висок своему 39-летнему знакомому полтавскому хирургу Роману Ростовскому.