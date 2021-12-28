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28.12.2021  14:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области во время охоты застрелили знаменитого хирурга из соседней области

26 декабря около 13:30 полицейским поступило сообщение, что в Богодуховском районе во время охоты был застрелен мужчина.

Выстрел на охоте
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».
 
Сообщается, что трагедия произошла на территории Краснокутского лесничества, возле села Михайловское.
 
Во время охоты 40-летний мужчина попал в левый висок своему 39-летнему знакомому. В результате полученного ранения хирург скончался на месте происшествия. Роковой выстрел был произведен из ружья ИЖ МР 27 ЕМ 12 калибра. 
 
 
Кроме этого издание сообщает, что погибшего звали Роман Ростовский. Роман был известным хирургом в одной из больниц города Полтавы.
 
Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. 40-летнему мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, на Харьковщине мужчина охотился на зайца и едва не застрелил товарища.
 
Источник:   MyKharkov.info
 Тэги:  криминал, охота, харьков
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