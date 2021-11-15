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15.11.2021  13:20   Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина охотился на зайца и едва не застрелил товарища

60-летний охотник доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Охота на Харьковщине едва не закончилась трагедией
 
14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во время охоты мужчина выстрелил в своего знакомого. Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
 
По информации правоохранителей, на охоте вблизи с. Волвенково 55-летний житель города Балаклея нарушил правила обращения с огнестрельным оружием. Он пытался попасть в зайца и по неосторожности выстрелил в своего коллегу по охоте.
 
 
С места происшествия изъято огнестрельное оружие.Также проводится проверка разрешительных документов на право охоты и владения оружием.
 
Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
 
Напомним, 6 ноября открылся сезон охоты. Охотиться на парнокопытных животных, пушных зверей и пернатую дичь в охотничьих угодьях Харьковщины можно будет до 30 января 2022 года.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  охотник, полиция, харьков
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