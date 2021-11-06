06.11.2021 19:48 Дмитрий Колоней

Стартовал сезон охоты: 14 жизненно важных правил и запретов харьковских зверобоев

Охотиться на парнокопытных животных и пушных зверей в охотничьих угодьях Харьковщины можно будет до 30 января 2022 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, на Харьковщине был проведен инструктаж работниками секторов контроля за оборотом оружия полиции Харьковской области с сотрудниками Украинского общества охотников и рыболовов, егерскими службами и охотниками Харьковщины. Были обсуждены вопросы безопасности на охоте, непосредственно во время и после нее. У каждого охотника проверили документы на оружие и на право охоты.

Охота на зайца-русака, енотовидную собаку, лисицу и пернатую дичь проводится по отстрельным карточками, которые выдаются пользователями охотничьих угодий в пределах установленной пропускной способности угодий.

Дни охоты:

- на копытных: при индивидуальной охоте – все дни недели, а при коллективной и облавной охоте – суббота и воскресенье;

- на пушных – суббота и воскресенье.

Ограничений для отстрела волков, лисиц и енотовидної собаки не существует, а вот зайца по отстрелочной карточке каждый охотник может добыть не более одного.

Документами на право охоты являются:

1. Государственное удостоверение охотника.

2. Ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины.

3. Разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия или отстрельная карточка).

4. Разрешение на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия.

5. При наличии охотничьей собаки – паспорт на охотничью собаку.

Предупреждение всем охотникам о неукоснительном соблюдении правил обращения с охотничьим огнестрельным оружием на охоте.

Напоминаем, что во время проведения охоты строго запрещено:

1) направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оружие не заряжено;

2) передавать оружие другим лицам, предварительно не разрядив;

3) выезд охотников и пребывание их на охоте с неисправным и незарегистрированным оружием;

Надо помнимть, что

4) при заряжании и розряжении оружия его ствол должен быть направлен вверх или в землю;

5) во время преодоления препятствий оружие надо разрядить;

6) охота проводится лишь в умовах полной видимості. Запрещается стрелять на шум, шорох по невиразительно видимой ціли;

7) ружье с внутренними курками запрещено держать с открытым предохрантелем;

8) стрельбу охоту должен вести с особой осторожностью и предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных;

9) во время стрельбы при осечке охотник не должен открывать ружье раньше, чем через семь-восемь секунд. В случае падения оружия необходимо тут же разрядить и убедиться, что в канали стволов не попали посторонние предметы;

10) после выстрела следует проверить, не остались ли в каналах стволов частицы разорванных гильз и других предметов;

11) при приближении к населенному пункту, месты отдыха, сбора охотников и т. п. на расстоянии до 200 метров охотник обязан разрядить ружье;

12) во время отдыха оружие необходимо в разряженном состоянии подвешивать или класть на надежную опору;

13) при перемещениях на всех видах транспорта оружие должно быть в разобранном виде в чехле;

14) запрещается стрельба из автомототранспортного средства независимо от того, находится он в движении или нет.

К нарушителям будут применяться соответствующие меры воздействия, определенные действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине запрещается вылов рыбы в зимовальных ямах. В большинстве областей Украины запрет продержится до весенне-летнего периода. В Государственном агентстве мелиорации и водных ресурсов опубликовали перечень мест, в которых запрещается сезонный вылов рыбы.