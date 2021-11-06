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06.11.2021  19:48   Дмитрий Колоней

Стартовал сезон охоты: 14 жизненно важных правил и запретов харьковских зверобоев

Охотиться на парнокопытных животных и пушных зверей в охотничьих угодьях Харьковщины можно будет до 30 января 2022 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, на Харьковщине был проведен инструктаж работниками секторов контроля за оборотом оружия полиции Харьковской области с сотрудниками Украинского общества охотников и рыболовов, егерскими службами и охотниками Харьковщины. Были обсуждены вопросы безопасности на охоте, непосредственно во время и после нее. У каждого охотника проверили документы на оружие и на право охоты.
 
Охота на зайца-русака, енотовидную собаку, лисицу и пернатую дичь проводится по отстрельным карточками, которые выдаются пользователями охотничьих угодий в пределах установленной пропускной способности угодий.
 
Дни охоты:
 
- на копытных: при индивидуальной охоте – все дни недели, а при коллективной и облавной охоте – суббота и воскресенье;
- на пушных – суббота и воскресенье.
 
Ограничений для отстрела волков, лисиц и енотовидної собаки не существует, а вот зайца по отстрелочной карточке каждый охотник может добыть не более одного.
 
Документами на право охоты являются:
 
1. Государственное удостоверение охотника.
2. Ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины.
3. Разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия или отстрельная карточка).
4. Разрешение на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия.
5. При наличии охотничьей собаки – паспорт на охотничью собаку.
 
 
Предупреждение всем охотникам о неукоснительном соблюдении правил обращения с охотничьим огнестрельным оружием на охоте.
Напоминаем, что во время проведения охоты строго запрещено:
 
1) направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оружие не заряжено;
2) передавать оружие другим лицам, предварительно не разрядив;
3) выезд охотников и пребывание их на охоте с неисправным и незарегистрированным оружием;
Надо помнимть, что 
4) при заряжании и розряжении оружия его ствол должен быть направлен вверх или в землю;
5) во время преодоления препятствий оружие надо разрядить;
6) охота проводится лишь в умовах полной видимості. Запрещается стрелять на шум, шорох по невиразительно видимой ціли;
7) ружье с внутренними курками запрещено держать с открытым предохрантелем;
8) стрельбу охоту должен вести с особой осторожностью и предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных;
9) во время стрельбы при осечке охотник не должен открывать ружье раньше, чем через семь-восемь секунд. В случае падения оружия необходимо тут же разрядить и убедиться, что в канали стволов не попали посторонние предметы;
10) после выстрела следует проверить, не остались ли в каналах стволов частицы разорванных гильз и других предметов;
11) при приближении к населенному пункту, месты отдыха, сбора охотников и т. п. на расстоянии до 200 метров охотник обязан разрядить ружье;
12) во время отдыха оружие необходимо в разряженном состоянии подвешивать или класть на надежную опору;
13) при перемещениях на всех видах транспорта оружие должно быть в разобранном виде в чехле;
14) запрещается стрельба из автомототранспортного средства независимо от того, находится он в движении или нет.
 
К нарушителям будут применяться соответствующие меры воздействия, определенные действующим законодательством Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине запрещается вылов рыбы в зимовальных ямах. В большинстве областей Украины запрет продержится до весенне-летнего периода. В Государственном агентстве мелиорации и водных ресурсов опубликовали перечень мест, в которых запрещается сезонный вылов рыбы. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сезон охоты, правила, харьков, советы
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