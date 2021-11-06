Помогите найти: по дороге из Харькова пропала бритая налысо девочка-подросток (фото)

В Харькове и области разыскивается 17-летняя Анастасия Чернышова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", 5 ноября 2021 года после 13:00 от железнодорожной станции Левада в Харькове направлялась домой в село Липчаковка Изюмского района одетая в светлую куртку, светлую с черной надписью футболку, джинсы и темные кроссовки 17-летняя Анастасия Чернышова - худощавая, светлоглазая и бритая налысо девочка-подросток и пропала.
Читайте также: В Харькове ищут мужчину с огромным шрамом на руке
При ней были рюкзак и пакет АТБ. Все, кто имеет информацию о местонахождении Анастасии, просим обращаться по номерам 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова от сестры возле ТРЦ "Никольский" сбежала 17-летняя жительница пригорода Харькова Яна Беспалова. Девочку, розыском которой занималась как полиция, так и посковая группа Милена, вернули домой.
Комментариев: 0
На протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи – запомните их, чтобы потом воспользоваться.
В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
влажность:
давление:
ветер: