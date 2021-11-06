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06.11.2021  21:13   Дмитрий Колоней

Помогите найти: по дороге из Харькова пропала бритая налысо девочка-подросток (фото)

В Харькове и области разыскивается 17-летняя Анастасия Чернышова.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", 5 ноября 2021 года после 13:00 от железнодорожной станции Левада в  Харькове направлялась домой в село Липчаковка Изюмского района одетая в светлую куртку, светлую с черной надписью футболку, джинсы и темные кроссовки 17-летняя Анастасия Чернышова - худощавая, светлоглазая и бритая налысо девочка-подросток и пропала.

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При ней были рюкзак и пакет АТБ. Все, кто имеет информацию о местонахождении Анастасии, просим обращаться по номерам 068-777-0-112 или 102.

По дороге из Харкова пропала 17-летняя Анастасия Чернышова. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова от сестры возле ТРЦ "Никольский" сбежала 17-летняя жительница пригорода Харькова Яна Беспалова. Девочку, розыском которой занималась как полиция, так и посковая группа Милена, вернули домой.  

Тэги:  пропала, левада, харьков, розыск, поиск, подросток
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