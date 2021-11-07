07.11.2021 07:00

7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

7 ноября в народе называют Дедовские плачи. В этот день принято поминать умерших родных.

Обычно погода в это время портится, идет дождь или снег. Наши предки считали, раз рыдает сама природа, то это должны делать и люди.



В этот день устраивали поминки. На стол ставили любимую еду покойных. А что оставалось, раздавали на помин.



А еще в этот день можно определить, какой будет зима. Так, если осиновые листья в листопад легли лицом вверх, то зима будет морозной, коли навыворот — то следует ждать мягкой зимы. Если погода стоит сухая, то скоро ударят морозы с метелицей.

Также в этот день...

В 1552 году Магеллан завершает с 18 оставшимися в живых спутниками завершают первое кругосветное плаванье.



1783 – в Севилье публично сожжена последняя жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак был повешен заслуживший такое наказание преступник.



1867 – родилась Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и Нобелевской премии по химии (1911).



1891 – американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застёжки-молнии.



1901 – родилась Рина Зеленая, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1970), заслуженная миссис Хадсон Британии, заслуженная Тортилла всея Вселенной.



1903 – родился Георгий Милляр, актер театр и кино, всесоюзная Баба Яга.



1908 – Резерфорд объявил о произведенном им расщеплении атома.



1913 – родился Альбер Камю, французский писатель и философ, представитель экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.



1917 – Украинская Центральная Рада выступила с III Универсалом, провозгласившим образование Украинской народной Республики (УНР).



1928 – появилась «визитка» Харькова: был торжественно открыт Госпром, первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.



1940 – В Канаде создан Комитет украинский Канады – Кук.



1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.



1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.



1978 – родился Сергей Бабкин, музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен.



2009 – британский боксер-супертяжеловес Дэвид Хэй победил Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA.

Именины отмечают:

Анастасия, Афанасий, Валерий, Мартьян, Матрона.