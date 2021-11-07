7 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

7 ноября в народе называют Дедовские плачи. В этот день принято поминать умерших родных.
Обычно погода в это время портится, идет дождь или снег. Наши предки считали, раз рыдает сама природа, то это должны делать и люди.
В этот день устраивали поминки. На стол ставили любимую еду покойных. А что оставалось, раздавали на помин.
А еще в этот день можно определить, какой будет зима. Так, если осиновые листья в листопад легли лицом вверх, то зима будет морозной, коли навыворот — то следует ждать мягкой зимы. Если погода стоит сухая, то скоро ударят морозы с метелицей.
В 1552 году Магеллан завершает с 18 оставшимися в живых спутниками завершают первое кругосветное плаванье.
1783 – в Севилье публично сожжена последняя жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак был повешен заслуживший такое наказание преступник.
1867 – родилась Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и Нобелевской премии по химии (1911).
1891 – американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застёжки-молнии.
1901 – родилась Рина Зеленая, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1970), заслуженная миссис Хадсон Британии, заслуженная Тортилла всея Вселенной.
1903 – родился Георгий Милляр, актер театр и кино, всесоюзная Баба Яга.
1908 – Резерфорд объявил о произведенном им расщеплении атома.
1913 – родился Альбер Камю, французский писатель и философ, представитель экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.
1917 – Украинская Центральная Рада выступила с III Универсалом, провозгласившим образование Украинской народной Республики (УНР).
1928 – появилась «визитка» Харькова: был торжественно открыт Госпром, первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
1940 – В Канаде создан Комитет украинский Канады – Кук.
1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.
1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
1978 – родился Сергей Бабкин, музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен.
2009 – британский боксер-супертяжеловес Дэвид Хэй победил Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA.
Анастасия, Афанасий, Валерий, Мартьян, Матрона.
Сегодня тот понедельник, с которого не стоит начинать новую жизнь. Найдите время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
На протяжении всего дня в Харькове будет пасмурно. Днем небольшой дождь.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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